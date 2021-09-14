درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-9-2021 فى مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الأربعاء تتراجع بشكل طفيف على مختلف المدن، ليسود طقس حار رطب نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة الكبري والوجة البحري، فيما تصل حالة البحر المتوسط من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج تصل الى 2.5 متر.

الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل الحرارة رطب نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومعتدل ليلا.

كما تشهد مدن جنوب سيناء وشمال الصعيد طقس حار رطب نهارا ومعتدل الحرارة ليلا.

وتتوقع الارصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتصل الأمطار إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والعريش، بنسبة تساقط تصل إلى 40%.

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد كافة درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 31 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية تبلغ 28 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 22 للصغري، مرسي مطروح 28 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى السويس

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في ، وبورسعيد 30 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 32 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في العريش 29 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة

و شرم الشيخ 36 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري، ومرسى علم 36 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة في اسيوط 33 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 36 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 37 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، واسوان 39 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة

واضافت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم ، تسجل في القاهرة 84 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: