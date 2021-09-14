لايف

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-9-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى السويس 32 للعظمي
عصام عميرة 12:22 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 12:22 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الأربعاء تتراجع بشكل طفيف على مختلف المدن، ليسود طقس حار رطب نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة الكبري والوجة البحري، فيما تصل حالة البحر المتوسط من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج تصل الى 2.5 متر.

الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل الحرارة رطب نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومعتدل ليلا.

كما تشهد مدن جنوب سيناء وشمال الصعيد طقس حار رطب نهارا ومعتدل الحرارة ليلا.

وتتوقع الارصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتصل الأمطار إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والعريش، بنسبة تساقط تصل إلى 40%.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الخميس 9-9-2021 فى مصر

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد كافة درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 31 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية تبلغ 28 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 22 للصغري، مرسي مطروح 28 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى السويس

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في ، وبورسعيد 30 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 32 للعظمي و 23 للصغري.

اقرأ أيضا  الأرصاد: تراجع درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 32

وتبلغ  درجة الحرارة اليوم في العريش 29 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة

و شرم الشيخ 36 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري، ومرسى علم 36 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة في اسيوط 33 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 36 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 37 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، واسوان 39 للعظمي و 25 للصغري.

اقرأ أيضا  الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن.. والعظمى في القاهرة 36

نسبة الرطوبة

واضافت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم ، تسجل في القاهرة 84 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-9-2021 في مصر.. حارة ورياح مثيرة للأتربة

دعاء محمود 12:57 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

ضبط مرتكب حادث اصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة في الغربية

أماني عوض 12:54 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

بريطانيا: إيرادات إعلانات الشوارع ستعود لمستويات ما قبل «كورونا»

أيمن عزام 7:10 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

حالة الطقس غدًا الأربعاء.. أمطار متوسطة واضطراب في البحرين المتوسط والأحمر

دعاء محمود 6:23 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

رئيس الوزراء: أنفقنا على التعليم قبل الجامعي أكثر من 50 مليار جنيه العام الماضي

صفية حمدي 5:28 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

تأجيل محاكمة خطيب مسجد بـ«جند الأقصى وجبهة النصرة»

المال - خاص 4:45 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21