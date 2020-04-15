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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-4-2020 في مصر

تشهد طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع نشاط معتدل لحركة الرياح وشبورة مائية صباحا
عصام عميرة 7:00 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20 7:00 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، فى مصر، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة الكبري 15 درجة للصغرى و 28 درجة للعظمى، وتشهد طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع نشاط معتدل لحركة الرياح وشبورة مائية صباحا.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع متوقع فى درجة الحرارة اليوم، وتصل إلى 23 درجة للعظمى و17 للصغرى، كأعلى ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-4-2020.

حالة الطقس فى الوجه البحري

وتشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية وشوائب عالقة نهارا مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع رحة رياح معتدلة وتنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال.

حالة الطقس فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية فى الصباح.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا مائل للحرارة نهاراً وبارد ليلاً ، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة إلى 15 درجة للصغرى و28 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 26 درجة للعظمى، والسويس 14 للعظمي و27 للصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى و 32 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 8 وتبلغ العظمى 23 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 14 للصغرى و27 للدرجة العظمى.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 19 درجة، وعظمى 35 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 16 درجة للصغير، 30 للعظمى، فيما ترتفع درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 18 درجات للصغرى وتصل إلى 27 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 19 للصغرى 36 للعظمى، كما تنخفض درجة الحرارة في اليمن وتصل الى 12 درجات للصغري و 25 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1528
شبين الكوم1528
طنطا
1427
دمنهور1426
الإسكندرية
1526
بلطيم
1526
مطروح
1126
السلوم
1127
سيوة1028
بورسعيد
1422
دمياط
1421
الزقازيق
1427
الإسماعيلية
1428
السويس1427
العريش1323
رفح1323
رأس سدر
1626
نخل1327
نويبع1927
طابا1527
كاترين823
الطور1827
شرم الشيخ2129
الغردقة
1829
مرسي علم1828
الفيوم1529
بني سويف1429
المنيا1330
أسيوط1330
سوهاج1431
قنا1531
الأقصر
1632
أسوان1732
أبوسمبل
1531
الوادى الجديد
1331
شلاتين1630
حلايب1828
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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