درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-4-2020 في مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، فى مصر، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة الكبري 15 درجة للصغرى و 28 درجة للعظمى، وتشهد طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع نشاط معتدل لحركة الرياح وشبورة مائية صباحا.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع متوقع فى درجة الحرارة اليوم، وتصل إلى 23 درجة للعظمى و17 للصغرى، كأعلى ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-4-2020.

حالة الطقس فى الوجه البحري

وتشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية وشوائب عالقة نهارا مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع رحة رياح معتدلة وتنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال.

حالة الطقس فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية فى الصباح.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا مائل للحرارة نهاراً وبارد ليلاً ، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة إلى 15 درجة للصغرى و28 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 26 درجة للعظمى، والسويس 14 للعظمي و27 للصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى و 32 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 8 وتبلغ العظمى 23 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 14 للصغرى و27 للدرجة العظمى.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 19 درجة، وعظمى 35 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة وتصل إلى 16 درجة للصغير، 30 للعظمى، فيما ترتفع درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 18 درجات للصغرى وتصل إلى 27 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 19 للصغرى 36 للعظمى، كما تنخفض درجة الحرارة في اليمن وتصل الى 12 درجات للصغري و 25 للعظمي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: