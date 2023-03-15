درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-3-2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل عن درجات الحرارة اليوم علي المدن، ليغلب طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد، فيما يكون ليلا باردا على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شمال الصعيد، وتبلغ سرعته 15عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

وتتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتصل في القاهرة 21 العظمى و12 الصغرى، وسوهاج 22 للعظمى و 11 للصغرى، و 6 أكتوبر 21 للعظمى و 12 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وكشفت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 20 للعظمى و 11 الصغرى، ومرسى علم 25 للعظمى و 14 الصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و 11 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 24 للعظمى و 11 الصغرى، والطور 23 العظمى و 15 الصغرى، والغردقة 24 للعظمى و16 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 12 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في مدينة سفاجا 24 للعظمى و 15 الصغرى، وطابا 22 للعظمى و 14 الصغرى، و شرم الشيخ 24 للعظمى و 16 للصغرى، وحلايب 22 العظمى و 15 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أسوان 25 للعظمى و 12 الصغرى، وأبو رماد 23 العظمى و14 الصغرى ، والعريش 20 العظمى و10 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم في مدينة الأقصر 24 العظمى و 12 الصغرى، وطنطا 21 للعظمى و 12 للصغرى، وسيوة 20 للعظمى و 11 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في المنصورة 22 العظمى و12 الصغرى، وقنا 23 العظمى و11 الصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى و 12 الصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و12 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسيوط 21 العظمى و10 الصغرى، وشلاتين 24 للعظمى و 14 صغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و12 صغرى.

وتذكر درجة الحرارة في محافظة رفح 20 العظمى و 10 الصغرى، و السويس 22 العظمى و 12 الصغرى، و رأس حدربه 24 العظمى و15 للصغرى، والمنيا 22 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تتابع درجة الحرارة في الزقازيق 22 العظمى و 13 الصغرى، و محافظة الفيوم 21 للعظمى و 11 للصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 22 العظمى و 11 للصغرى.

وتسجل أن درجة الحرارة اليوم في بني سويف 21 العظمى و 11 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و 12 للصغرى، و دمنهور 20 للعظمى و 12 الصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في وادي النطرون 21 العظمى و11 الصغرى، ورأس سدر 23 للعظمى و 14 للصغرى، ونخل 20 العظمى و9 للصغرى، ودمياط 20 للعظمى و 12 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء في المحافظات والمدن: