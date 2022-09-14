درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14-9-2022 فى مصر

تشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية طقس حار رطب نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وفق درجات الحرارة اليوم الأربعاء على كافة الأنحاء، وطقس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا على مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد أن هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط لحركة الرياح على مدن السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 22 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 27 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى السويس 33 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 32 للعظمى و 23 للصغرى، والزقازيق 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 32 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى رفح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، و سيوة 35 للعظمى و 21 للصغرى.

وتابعت : أن درجة الحرارة فى كاترين 30 للعظمى و 18 للصغرى، وطابا 32 للعظمى و 24 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى حلايب 34 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 33 للعظمى و 22 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 27 للصغرى،

وتصل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 37 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 24 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 22 للصغرى.

وتابعت ان حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يصل الى 2 متر فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء والمدن: