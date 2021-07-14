درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى مصر

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود ط طقسا حارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، ومعتدل ليلًا على أغلب المدن المصرية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

الطقس فى السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وهناك شبورة مائية خفيفة تتكون في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشرقية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ان حالة البحر المتوسط تكون معتدلة على مدار اليوم وتصل ارتفاع الامواك بين 1.75 متر و 2.25 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج من 2 الى 3 أمتار مع حركة رياح اتجاة شمالية غربية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة تسجل 37 للعظمى، و25 للصغرى، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 39 درجة، وتبلغ في الإسكندرية 31 للعظمى، و24 للصغرى، و34 للدرجة المحسوسة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في دمنهور 35 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى، و23 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى، و23 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى، و23 للصغرى.

درجة الحرارة فى العريش

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في بورسعيد تبلغ 32 للعظمى، و26 للصغرى، والسويس 37 للعظمى، و25 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و25 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و24 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تسجل درجة الحرارة فى اسوان اليوم 42 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و26 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تسجل نسبة الرطوبة، اليوم الأربعاء، على القاهرة 75 للعظمى، و25 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و15 للصغرى، وجنوب الصعيد 20 للعظمى، و10 للصغرى.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: