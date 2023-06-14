درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14-6 -2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 34 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى و27 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و26 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و20 للصغرى، وبنها 34 العظمى و 22 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 22 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى قنا

وتسجل درجة الحرارة في قنا 43 العظمى و 28 الصغرى، ورفح 26 العظمى و 21 الصغرى. ، ورأس سدر 36 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في السويس إلى 35 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 صغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنصورة 34 العظمى و 22 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 39 للعظمى و 26 صغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 للصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 15 الصغرى.

وتسجل الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 34 للعظمى و 22 صغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمى و 22 الصغرى، ونخل 34 العظمى و16 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في حلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 35 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 29 العظمى و 19 الصغرى.

وذكرت درجة الحرارة اليوم في أسيوط 36 العظمى و 27 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الطور 37 العظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 18 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 صغرى، وطنطا 33 العظمى و 21 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، و تعرض مدينتى (حلايب –شلاتين) إلى فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: