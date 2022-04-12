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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-4-2022 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى العريش 21 للعظمي
عصام عميرة 12:00 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22 12:00 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

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ترصد محطات هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على كافة الانحاء والمدن، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتترواح سرعتها من من 14 عقدة الى 18 عقدة.

وأضافت الأرصاد الجوية ان حالة الطقس فى القاهرة الكبري والوجه البحري تكون معتدلة تمتد الى شمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على كافة الانحاء ومعتدل على الجنوب.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على القاهرة 25 للعظمي و 14 للصغري، ووادي النطورن 24 للعظمي و 14 للصغري، ، ورفح 20 للعظمي و 13 للصغري.

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درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 20 للعظمي و 13 للصغري، ودمنهور 23 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 20 للعظمي و 13 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى سيوة 23 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 20 للعظمي و 13 للصغري، ودمياط 22 للعظمي و 15 للصغري.

 وتصل درجة الحرارة فى المنصورة 24 للعظمي و 14 للصغري، و الاسماعيلية 25 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15  للصغري، والعريش 21 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

واوضحت الارصاد، ان درجة الحرارة فى طابا 25 للعظمي و 16 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 12 للصغري، ونويبع 25 للعظمي و 16 للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 26 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة فى الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم بني سويف 26 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 26 للعظمي و 14 للصغري، سوهاج 28 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 30 للعظمي و 20 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى الاقصر 32 للعظمي و 20 للصغري، واسوان 33 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و 20 للصغري.

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 وتتوقع الارصاد ان تصل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر وحركة رياح شمالية شرقية.

 فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 3 متر وحركة رياح شمالية غربية.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تسجل نسبة الرطوبة فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات والمدن:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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