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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-10-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 31 للعظمى و 21 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 12:00 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ولطيف ليلا، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلا.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا و معتدل ليلاً، مع تساقط أمطار خفيفة على السواحل الغربية بنسبة 40 %، على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتسجل في القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 19 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل مع ارتفاع أمواج من 1.25 الى 1.75 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج من 2 الى 2.5 متر.

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درجات الحرارة فى القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على القاهرة 31 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 28 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 32 للعظمي و 20 للصغري، والاسماعيلية 31 للعظمي و 21 للصغري.

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وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة فى العريش 28 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 20 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 30 للعظمي و 20 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و21 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 22 للصغري.

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نسبة الرطوبة

و تسجل مستوي الرطوبة اليوم فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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