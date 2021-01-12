درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-1-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتسجل القاهرة 25 درجة للعظمي و13 للصغرى مع استمرار تعرض البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، بعد أن شهدت البلاد فترة طويلة من الاستقرار تأثرت خلالها بظاهرة الضباب التي أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على معظم المناطق الشمالية، ولكن بداية من الغد تبدأ الكتلة الهوائية المؤثرة بالتغير.

رياح مثيرة للأتربة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية وشمال الدلتا بعد مرور الجبهة الباردة ظهرا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأكدت أن الظاهرة المؤثرة تبقي هي نشاط الرياح خلال الفترة والتغير في درجات الحرارة خلال اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة اليوم، ليسود القاهرة الكبري ومدن الوجة البحري طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة على بعض المناطق.

الطقس فى السواحل

وأضافت الأرصاد أن طقس السواحل الشمالية الشرقية مائل نهارًا، بينما تكون دافئة على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية.

ولفتت إلى أن طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا والرياح معتدلة، مع تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 13-1-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

وتبلغ في درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 12 للصغرى.

ارتفاع مستوى الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

البيئة تحذر من زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال يومى الأربعاء والخميس القادمين

أعلنت وزارة البيئة، أنه من المنتظر خلال يومى الأربعاء والخميس الموافق 13 و 14 يناير الجارى ان تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء، و فى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية و التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

والهيئة العامة للأرصاد الجوية تهيب علي المواطنين بتوخي الحذر دائما في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وايضا متابعة نشرتها اول بأول كما تشكر كل من عاونها بالمساهمة في إرسال الصور ونشرها من كافة المحافظات للحفاظ على سلامة الجميع.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: