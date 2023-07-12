درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-7 -2023 في مصر

تشهد مدن القاهرة الكبرى طقس حار رطب نهارا وفق درجات الحرارة اليوم الاربعاء، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما تعتدل حالة الطقس ليلاً على جميع المدن، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على اغلب المدن.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي، فيما تسجل سرعة الرياح فى جنوب سيناء 18 عقدة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 21 صغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى، وأسوان 42 العظمى 28 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 24 للصغرى، والطور 35 العظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 صغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى رفح 33 العظمى و 23 الصغرى، و 6 أكتوبر 35 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمياط 33 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 28 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سفاجا 39 العظمى و 30 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، وقنا 40 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة فى بني سويف

وتصل درجة الحرارة اليوم فى رأس سدر 38 للعظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و28 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 22 الصغرى، والفيوم 35 العظمى 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 36 للعظمى و 26 صغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 24 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 35 العظمى و 23 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة فى بنها

وتبلغ في الزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 35 العظمى و24 الصغرى، والعريش 34 العظمى 24 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و28 الصغرى، ونخل 38 العظمى 20 الصغرى.

وتتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، بارتفاع الموج 1.25الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، كما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: