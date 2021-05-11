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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-5-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري
عصام عميرة 12:05 ص, الأربعاء, 12 مايو 21 12:05 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اخر ايام شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاريعاء، إذ تسجل على القاهرة 32 للعظمي و 18 للصغري، وبورسعيد 26 للعظمي و 18 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة تصل سرعتها الى 16 عقدة.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الارصاد الجوية أن مدن القاهرة الكبري والوحة البحري يسودها طقس حارًا نهارًا، لطيفًا ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية ، أن طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40 %، غلى فترات متقطعة.

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الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 12-5-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26 درجة للصغرى.

وعلى دمنهور ، فالعظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 15 درجة.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى و24 للصغرى.

كما تبلغ  درجة الحرارة في الأقصر 36 للعظمى و24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمى 34 والصغرى 23 درجة، والوادي الجديد 37 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة غربا وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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