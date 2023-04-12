درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-4 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم علي أغلب المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ةمائل للبرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق، تكون امطار متوسطة تصل الى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الى متوسطة وقد تكون رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ومناطق من القاهرة الكبرى، تصل الي خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء علي جميع المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 21 العظمى و13 الصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و13 الصغرى، وأسوان 27 للعظمى و 16 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى 19 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

و أضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 20 للعظمى و 12 الصغرى، وأبو سمبل 26 للعظمى و 15 الصغرى، والفيوم 22 للعظمى و 12 للصغرى، ومرسى علم 28 للعظمى و 17 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم في مدينة الطور 25 العظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 21 العظمى و13 الصغرى،والغردقة 27 للعظمى و 17 الصغرى.

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 22 العظمى و 11 للصغرى، و شرم الشيخ 28 للعظمى و 16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى و 13 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في سوهاج 24 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس غارب 26 للعظمى و 19 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 12 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 20 للعظمى و 12 الصغرى، وقنا 24 العظمى و 14 الصغرى، ورفح 19 العظمى و 12 الصغرى.

وتبلغ في الأقصر 26 العظمى و15 الصغرى، وبني سويف 22 العظمى و 12 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 21 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى المنيا

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 25 للعظمى و 14 الصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 13 صغرى، والمنيا 23 للعظمى و 11 للصغرى.

وتابعت الارصاد، أن درجة الحرارة في شلاتين 30 للعظمى و19 صغرى، وطابا 21 للعظمى و 12 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 13 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة في رأس حدربة 28 العظمى و 21 للصغرى، وأسيوط 23 العظمى و12 الصغرى، وتصل في سفاجا 28 للعظمى و 18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في حلايب 26 العظمى و 21 صغرى، والعريش 20 العظمى و11 الصغرى، وسيوة 21 للعظمى و12 صغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 20 للعظمى و 12 للصغرى، والسويس 22 العظمى و 13 الصغرى، والمنصورة 20 العظمى و13 الصغرى.

نشاط للرياح علي القاهرة

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 18عقده في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب حالة الموج في البحر المتوسط بارتفاع 2.5 الى 3 في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 2.5في الاتجاه الشمالي الغربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: