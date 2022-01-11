درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-1-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم الاربعاء على جميع المدن، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن مدن السواحل الغربية تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء المصرية.

كما تنشط حركة الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتعرض بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن وتصل على القاهرة 19 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 18 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 17 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم الأربعاء، فى المنصورة 17 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 8 للصغري، وراس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 19 للعظمي و 2 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى نويبع 21 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 19 للعظمي و 12 للصغري، وكاترين 18 للعظمي و 1 للصغري، والطور 22 للعظمي و 12 للصغري.

كما تصل درجة الحراة فى شرم الشيخ 24 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 23 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 24 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ فى الفيوم 20 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 20 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 7 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسيوط 220 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 22 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 23 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتسجل درجة الحرارة فى اسوان 25 للعظمي و 11 للصغري، والاقصر 25 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 25 للعظمي و 14 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تسجل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 75 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 70 للعظمي و 35 للصغري، وشمال الصعيد 60 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 55 للعظمي و 25 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: