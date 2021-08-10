درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-8-2021 فى مصر

يسود طقس شديد الحرارة اليوم رطب على القاهره والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لتسجل درجات الحرارة اليوم للعظمى على القاهرة ٣٧ درجه مئوية، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهره الكبرى و السواحل الشمالية الغربيه وجنوب سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان نسبة الرطوبة تظل مرتفعة مما يزيد من الاحساس بالحرارة، وتسهج كافة المدن المصرية طقس معتدل للحرارة ليلا، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة والوجة البحري.

حالة البحر المتوسط اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتويط تتراوح من معتدلة الى مضطربة بارتفاع أمواج تصل الى 2.5 متر على فترات متقطعة من اليوم، وحركة رياح اتجاة شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر الاحمر معتدلة بارتفاع امواج يصل الى 2 متر، ورياح اتجاة شمالية غربية، وفق درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وترصد “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مختلف المدن، وتبلغ في القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسكندرية 33 للعظمي و26 للصغري، وطنطا 38 للعظمي و 25 للصغري.

وأضافت ، أن شبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 34 للعظمي و 26 للصغري، والسلوم 33 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة في السويس

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 26 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 25 للصغري.

وأضافت الارصاد، أن درجات الحرارة اليوم في راس سدر 39 للعظمي و 26 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 19 للصغري، والطور 38 للعظمي و 27 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 29 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 30 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في أسوان 42 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 28 للصغري.

الرطوبة في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان نسبة الرطوبة تبلغ في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 14 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ارتفاع درجات الحرارة في شمال افريقيا

ارتفعت درجات الحرارة لتتجاوز الدرجات القصوى علي تونس اليوم لتسجل تونس العاصمة ٤٩ درجة كما اندلعت الحرائق في الجزائر في مدينة تيزي وزو، ، أكثر من 10 مناطق مشتعلة حاليا 14 وفاة حتى الان حسب التلفزيون الرسمي بالجزائر وقد تنعزل الولاية إذا تواصل سقوط الأعمدة الكهربائية وانقطاع شبكة الهاتف.