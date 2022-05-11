درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-5-2022 فى مصر

توقع الأرصاد الجوية كافة درجات الحرارة اليوم الاربعاء على كافة المدن، لتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري طقس حار نهارا ولطيف ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية و مائل للبرودة ليلا.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات، وتبلغ فى القاهرة 30 للعظمي و 18 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 15 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 24 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 23 للعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى المنصورة 28 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 17 للصغري، وبورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا فى السويس 30 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة فى راس سدر

وتبلغ درجة الحرارة فى راس سدر 32 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 11 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 18 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 18 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 18 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشبخ 34 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 23 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ الحرارة على سوهاج 37 للعظمي و 20 للصغري، و اسيوط 34 للعظمي و 18 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري.

وتوقع ان تصل درجة الحرارة فى اسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 34 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 20 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: