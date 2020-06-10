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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات الحرارة تصل إلى 36 درجة للعظمي و 21 للصغري
عصام عميرة 8:37 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20 8:37 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر، إذ تسجل القاهرة الكبري 36 درجة للعظمي و 21 للصغري ، فيما تصل العظمي بالاسكندرية إلى 31 درجة و 22 درجة للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس فى القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وعلى شمال الصعيد، الطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 10-6-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 36 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 25، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 26، دمنهور العظمى 33 والصغرى 20.

وتسجل محافظة أسوان 42 درجة للعظمي و 29 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 26 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 38.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3621
الاسكندرية3122
طنطا
3620
شبين الكوم3620
دمنهور3320
بلطيم
3021
مطروح
2520
السلوم
3021
سيوة3823
بورسعيد
2922
دمياط
2721
الزقازيق
3621
الإسماعيلية
3621
السويس3621
العريش3120
رفح2919
رأس سدر
3221
نخل3221
نويبع3524
طابا3219
كاترين3217
الطور3022
شرم الشيخ3725
الغردقة
3826
مرسي علم3524
الفيوم3821
بني سويف3821
المنيا3822
أسيوط3922
سوهاج4024
قنا4226
الأقصر
4227
أسوان4229
أبوسمبل
4127
الوادى الجديد
4125
شلاتين3724
حلايب3325
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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