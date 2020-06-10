درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-6-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات الحرارة تصل إلى 36 درجة للعظمي و 21 للصغري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر، إذ تسجل القاهرة الكبري 36 درجة للعظمي و 21 للصغري ، فيما تصل العظمي بالاسكندرية إلى 31 درجة و 22 درجة للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس فى القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وعلى شمال الصعيد، الطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 10-6-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 36 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 25، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 26، دمنهور العظمى 33 والصغرى 20.

وتسجل محافظة أسوان 42 درجة للعظمي و 29 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 26 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 38.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: