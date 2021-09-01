درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-9-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض ملموس في درجات الحرارة اليوم، إذ تنخفض الحرارة علي شمال البلاد بسبب تقدم المرتفع الأزوري وتغلبة علي المنخفض الهندي، و تسود أجواء حارة نسبيا” علي الوجه البحرى والقاهرة ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة خلال فترة التنبؤ ويبقي جنوب البلاد شديد الحرارة نهارا.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تنخفض درجات الحرارة الصغري ويسود طقس معتدل ليلا كما تنشط الرياح خلال فترات الليل، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 35 للعظمي و 25 للصغري

وتعرض بعض المدن للظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية كما تنشط الرياح علي معظم الأنحاء لتقلل الاحساس بحرارة ورطوبة الطقس.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 35 للعظمي و 25 للصغري، والاسكندرية 31 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن درجة الحرارة في دمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي ومطروح 31 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 38 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة فى العريش

وذكرت هيئة الارصاد ان درجة الحرارة اليوم في السويس 35 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 31 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في طابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 27 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري.

درجة الحرارة فى اسيوط

وتابعت الارصاد الجوية، ان درجة الحرارة في اسيوط 38 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ الحرارة في اسوان 43 للعظمي و 29 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري.

الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.