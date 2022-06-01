درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-6-2022 فى مصر

تنكسر الموجه شديدة الحرارة التى تعرضت لها البلاد نسبيًا اليوم الاربعاء وفق درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة

وتتوقع الارصاد ان تصل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية الغربية 90 للعظمي و 40 للصغري، وجنوب سيناء 55 للعظمي و 30 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع الانحاء، وتبلغ فى القاهرة 34 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

واضافت ان درجات الحرارة اليوم على الإسكندرية 29 للعظمي و 21 للصغري وطنطا 33 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 21 للصغري، المنصورة 33 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في بورسعيد 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 27 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة في شرم الشيخ تبلغ 37 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، والطور 33 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في سوهاج 37 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 22 للصغري.

وتسجل علي اسوان 41 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 34 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 19+ للصغري، والغريش 30 للعظمي و 19 للصغري، وابوسمبل 42 للعظمي و 25 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية: