درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-12-2021 فى مصر

قالت الأرصاد، أن هناك انخفاض تدريجى في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وأضافت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية اليوم تمتدعلى مسطح البحر المتوسط و تعمل على رفع الموج من 3 أمتار الى 4.5 متر مما يؤدى الى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

أمطار خفيفة اليوم

وتابعت أن هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة (٣٠٪؜)تقريبا.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاربعاء على جميع المدن، وتصل في القاهرة 23 للعظمي و 15 للصغري، ونويبع 25 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 21 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة في الاسكندرية 21 للعظمي و 15 للصغري، وطنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة على المنصورة 21 للعظمي و 15 للصغري، ودمنهور 22 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 23 للعظمي و 16 للصغري.

وبلطيم 22 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 19 للعظمي و 14 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في السويس 23 للعظمي و 15 للصغري، والإسماعيلية 23 للعظمي و 15 للصغري، وبورسعيد 21 للعظمي و 14 للصغري،

وتبلغ درجة الحرارة في رفح 21 للعظمي و 16 للصغري، ورأس سدر 24 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 11 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة في طابا 20 للعظمي و 15 للصغري، وكاترين 21 للعظمي و 11 للصغري، والطور 25 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 23 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ 27 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 28 للعظمي و 16 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل على سوهاج 25 للعظمي و 12 للصغري، واسيوط 24 للعظمي و 11 للصغري، والمنيا 23 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة في أسوان

وتصل درجة الحرارة في أسوان 31 للعظمي و 13 للصغري، وادفو 31 للعظمي و 16 للصغري، والوادي الجديد 26 للعظمي و 14 للصغري، وحلايب 28 للعظمي و 20 للصغري.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم تصل على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: