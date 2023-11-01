درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-11-2023 في مصر

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الاربعاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشف النشرة الجوية فى التقرير عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و 22 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 23 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 29 العظمى و 24 الصغرى.

كما يحل طقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 الصغرى، وأسوان 36 العظمى و 23 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى، ورأس غارب 31 العظمى و 22 الصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في المنصورة 29 العظمى و22 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 22 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 22 الصغرى، والمنيا 31 العظمى و20 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 32 العظمى و23 الصغرى، والعلمين 27 العظمى و 20 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و 22 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العاصمة الإدارية

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في نخل 31 العظمى و 16 الصغرى، 6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 22 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 21 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في سفاجا 32 العظمى و 23 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 33 العظمى و 20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 32 للعظمى و 23 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى، وقنا 35 العظمى و 22 الصغرى.

كما تصل في وادي النطرون 30 العظمى و 22 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 22 صغرى، وحلايب 28 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 18 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في شلاتين 31 للعظمى و 24 صغرى، وكاترين 26 العظمى و13 الصغرى، والفيوم 30 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و22 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمياط

واوضحت، أن درجة الحرارة اليوم في الطور 30 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 19 الصغرى.

كما تصل حالة البحر المتوسط الى خفيفة بارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: