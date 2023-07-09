درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسا شديد الحرارة نهارا على مدن الصعيد وفق درجات الحرارة اليوم الأحد، مع اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط من مطروح والضبعة والعلمين و الإسكندرية و بلطيم و دمياط، وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار فى بعض الأوقات.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار رطب وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،و معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع المدن.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد الجوية مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، لتصل على القاهرة 35 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، و 6أكتوبر 36 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 33 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و30 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 29 صغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى دمياط

وتابعت إن درجة الحرارة في دمياط 32 العظمى و 22 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، سيوة 38 للعظمى و 23 صغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في طابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتابعت الأرصاد إن درجة الحرارة اليوم في الأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 27 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 23 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى، ووادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى والمنيا 38 للعظمى و 24 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

وتصل درجة الحرارة اليوم في مدينة السويس 35 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 35 العظمى و24 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 23 الصغرى، وقنا 41 العظمى و 27 الصغرى، والطور 34 العظمى و 26 الصغرى.

ارتفاع الأمواج لـ4 أمتار

و تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج 2.5الى 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: