درجات الحرارة اليوم الأحد 9-5-2021 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الالكترونية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المحافظات المصرية، إذ تسجل على القاهرة 41 للعظمي و 24 للصغري وتصل الدرجة المحسوسة الى 42 درجة، وتبلغ في الاسكندرية 30 للعظمي و 20 للصغري، مع طقس شديد الحرارة نهارا.

وقالت هيئة الارصاد الجوية إن اخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية وخاصة الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية على (الأسكندرية ومطروح والسلوم )ومن المتوقع ان تتقدم للداخل مع تقدم الوقت لتشمل البحيرة وكفر الشيخ .

الطقس فى القاهرة

وذكرت الارصاد الجوية، ان القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل على كافة الانحاء ليلا، فيما يسود طقس حار على السواحل الشمالية نهارا.

سرعة الرياح اليوم

كما تنشط حركة الرياح اليوم على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لتساقط الامطار على السواحل الشمالية والوجة البحري، وتسجل سرعة الرياح غدا على القاهرة 17 عقدة ، تبلغ على السواحل الشمالية 18 عقدة، وشكال الضعيد 17 عقدة و جنوب الصعيد 13 عقدة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 9-5-2021.

درجة الحرارة اليوم

وقالت الارصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم تسجل على طنطا 40 درجة للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و 22 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 19 للصغري، و السلوم 28 للعظمي و 19 للصغري.

واوضحت الارصاد ان درجات الحرارة اليوم على مدن القناة تسجل في بورسعيد 32 للعظمي و 23 للصغري و الاسماعيلية 42 للعظمي و 22 للصغري و السويس 40 للعظمي و 23 للصغري.

فيما تبلغ درجة الحرارة على شرم الشيخ 41 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 39 للعظمي و 27 للصغري، و العريش 36 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى الفيوم

وأضافت ان درجة الحرارة اليوم على مدن الصعيد تبلغ في الفيوم 43 للعظمي و 24 للصغري، و بني سويف 43 للعظمي و 24 للصغري، و المنيا 43 للعظمي و الصغري 25 ، و اسيوط 43 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 44 للعظمي و 25 للصغري.

الطقس في اسوان

كما تبلغ درجات الحرارة على اسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 45 للعظمي و 27 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و 25 للصغري.

ووجهت هيئة الارصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين خلال موجة الطقس الحار، أبرزها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك اى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه أثناء الأفطار وخلال فترة الليل.

الرطوبة النسبية

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

اضطراب حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: