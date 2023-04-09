درجات الحرارة اليوم الأحد 9-4 -2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد عدة درجات على أغلب المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، وطقس مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وطالبت الأرصاد، من المواطنين بتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس نظرا لارتفاع الحرارة نهارا، ووجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد.

كما تتوقع فرص سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعديه أحيانا الى مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مايقرب من 40 مدينة، وتصل في القاهرة 35 العظمى و19 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 35 للعظمى و18 للصغرى، ودمياط 29 للعظمى و18 للصغرى، والعريش 33 العظمى و17 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما قالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و17 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و16 للصغرى، وبني سويف 36 العظمى و19 للصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و18 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في المنيا 38 للعظمى و18 للصغرى، ورفح 33 العظمى و17 الصغرى، وأبو سمبل 38 للعظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 33 العظمى و18 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 19 صغرى، والفيوم 36 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في أبو رماد 29 العظمى و21 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 32 للعظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 38 للعظمى و 19 للصغرى، ورأس غارب 32 للعظمى و 21 للصغرى، وأسيوط 38 العظمى و19 الصغرى.

وتصل في الغردقة 33 للعظمى و21 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و19 الصغرى، والطور 33 العظمى و19 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى السويس

وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شلاتين 31 للعظمى و 21 صغرى، والسويس 34 العظمى و 18 الصغرى، وسفاجا 33 للعظمى و 21 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 18 الصغرى.

وتبلغ الحرارة في العاصمة الإدارية 35 للعظمى و19 صغرى، وسيوة 32 للعظمى و12 صغرى، والأقصر 38 العظمى و18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 31 العظمى و21 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و18 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و22 صغرى.

وأوضحت، أن درجة الحرارة اليوم في قنا 38 العظمى و18 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و17 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و18 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 36 العظمى و17 للصغرى، ورأس سدر 33 للعظمى و17 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و 19 الصغرى.

نشاط للرياح علي السواحل

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والاتربة على منطق من السواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومنطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: