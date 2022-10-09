درجات الحرارة اليوم الأحد 9-10-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد و لطيف ليلا على تلك الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وسرعة الرياح تصل الى 40 و 50 كيلو فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2 الى 2.5 متر، مع تساقط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري ووسط سيناء.

درجات الحرارة فى اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة الادارية 28 للعظمى و 21 للصغرى، ومدينة أكتوبر 29 للعظمى و 20 للصغرى، وبنها 28 للعظمى و 21 للصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 27 للعظمى و 21 للصغرى، والعلمين 27 للعظمى و 21 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 26 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 27 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 29 للعظمى و 21 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و 22 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى العريش 27 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 27 للعظمى و 22 للصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 21 للصغرى، وطابا 27 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 32 للعظمى و 25 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى و 20 للصغرى، و مرسي علم 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم فى اسيوط 30 للعظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 21 للصغرى، وقنا 34 للعظمى و 23 للصغرى، وأسوان 36 للعظمى و 24 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى و 20 للصغرى.

حالة البحرين

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من 1 و 1.5 متر ورياح شمالية غربية، والبحر الأحمر تتراوح حالة من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر ، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: