درجات الحرارة اليوم الأحد 8-8-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجة البحري وجنوب البلاد، وتسجل الحرارة على القاهرة 38 للعظمي و 26 للصغري، لتبدا درجة الحرارة فى التراجع الطفيف وانكسار الموجة الحارة التى تعرضت لها البلاد.

الطقس فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم فى السواحل الشمالية يسودها طقس مائل للحرارة رطب نهارًا ومعتدل ليلًا، فيما يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى وكل أنحاء الجمهورية.

وتتوقع الأرصاد، استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار وتكون رعدية علي اقصي جنوب البلاد عند مدينتي حلايب وشلاتين والمجري الملاحي كما هي موضحة بصور الأقمار الصناعية.

حالة البحرين اليوم

وقالت الأرصاد الجوية، إن حالة البحر المتوسط اليوم تتراوح من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر إلى 2.5 متر، فيما تصل حالة البحر الأحمر إلى معتدل بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 متر إلى 2.25 متر.

كما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق من والى القاهرة والوجة البحري، مع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل البحر الاحمر بنسبة تساقط تصل الى 40 %.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 38 للعظمي و 26 للصغري، وتصل الدرجة المحسوسة الى 40 درجة، وشبين الكوم 38 للعظمى، و26 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية تسجل 33 للعظمى، و25 للصغرى، ووادي النطرون 37 للعظمى، و26 للصغرى، وطنطا 37 للعظمى، و26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 36 للعظمى، و26 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى، و25 للصغرى، وبورسعيد 33 للعظمى، و26 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى، و26 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى طابا 38 للعظمى، و27 للصغرى، وكاترين 35 للعظمى، و22 للصغرى، والطور 40 للعظمى، و27 للصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى، و28 للصغرى.

درجة الحرارة فى اسيوط

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى سوهاج تسجل 42 للعظمى، و27 للصغرى، وأسيوط 41 للعظمى، و26 للصغرى، وقنا 43 للعظمى، و27 للصغرى، والمنيا 41 للعظمى، و26 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وأشارت الأرصاد، إلى أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل فى القاهرة 80 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.