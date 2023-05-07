درجات الحرارة اليوم الأحد 7-5 -2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشفت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 28 العظمى و15 الصغرى، والفيوم 29 للعظمى و 17 للصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 18 للصغرى، وأسيوط 29 العظمى و 17 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، والمنصورة 27 العظمى و15 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 15 للصغرى، أسوان 34 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية 28 للعظمى و 16 للصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل في نخل 26 العظمى و11 الصغرى، وحلايب 29 العظمى و 21 الصغرى، و بني سويف 29 العظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في مرسى علم 32 للعظمى و 21 الصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 28 العظمى و16 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى طابا

وتصل في طابا 27 للعظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و 20 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 15 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كاترين 23 العظمى و 9 الصغرى، والأقصر 33 العظمى و 19 الصغرى، والسويس 28 للعظمى و 16 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 28 العظمى و 20 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 20 الصغرى، والإسماعيلية 28 العظمى و 16 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على طنطا 27 العظمى و 16 الصغرى، وبنها 28 العظمى و 16 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة فى مطروح

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 22 العظمى و16 الصغرى، والسلوم 23 العظمى و 16 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 27 للعظمى و 16 الصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و 16 صغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 18 الصغرى.

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة اليوم في شلاتين 31 للعظمى و 22 صغرى، والطور 31 العظمى و 19 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى و 15 صغرى.

وتسجل في الغردقة 31 للعظمى و 20 الصغرى، ووادي النطرون 27 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 17 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتكشف عن حالة البحر المتوسط معتدل حيث يبلغ ارتفاع الموج 1.5الى 2.25 واتجاه الرياح شمالية غربية، مع ذكر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: