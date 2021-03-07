درجات الحرارة اليوم الأحد 7-3-2021 فى مصر

تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمي و 18 للصغري

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، ان يسود اعلب المدن المصرية طقس دافئ نهارا وفق درجات الحرارة اليوم، والتى تسجل في اسوان 31 للعظمي كأعلى ارتفاع في درجة الحرارة اليوم، مع استقرار حالة البحر المتوسط وارتفاع الامواج الى 1.5 متر.

الطقس في القاهرة

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلا، مع حركة رياح معتدلة طوال اليوم، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 24 للعظمي.

الطقس في السواحل

وذكرت الارصاد الجوية ان السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا على السواحل الغربية فيما يكون باردا على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب في الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.

كما تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد مدن جنوب الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

درجات الحرارة

كما تتوقع هيئة الارصاد الاجوية ، درجات الحرارة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13 درجة، وعلى دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 08 درجة.

وتسجل درجات الحرارة في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و 09 للصغرى.

مستوي الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و20 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 7-3-2021.

حالة البحر المتوسط

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1 متر إلى 1.5 متر ، والرياح جنوبية شرقية.

كما تصل حالة البحر الأحمر الى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.