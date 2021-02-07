درجات الحرارة اليوم الأحد 7-2-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الارصاد استقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة اليوم علي كافة الانحاء وتكون سمة هذا الاستقرار هو الشبورة المائية علي شمال البلاد تكون كثيفة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس في القاهرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وأفادت الهيئة بأن حالة الطقس على جنوب سيناء، دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 7-2-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 21 للعظمى والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 8.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25للعظمي و 12للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر

واضافت هيئة الارصد ان حالة البحر المتوسط اليوم خفيفة الى معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1 الى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

وتابع ان حالة البحر الاحمر تكون معتدلة وتصل ارتفاع الامواج اليوم بين 2 الى 1.5 متر مع حركة رياح شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 21 12 الإسكندرية 21 14 طنطا

21 12 شبين الكوم 21 12 دمنهور 21 12 بلطيم

22 12 مطروح

20 13 السلوم

21 10 سيوة 22 7 بورسعيد

20 14 دمياط

20 14 الزقازيق

21 13 الإسماعيلية

21 12 السويس 21 13 العريش 20 13 رفح 19 13 رأس سدر

22 13 نخل 20 8 نويبع 22 16 طابا 20 15 كاترين 16 6 الطور 23 17 شرم الشيخ 23 16 الغردقة

23 15 مرسي علم 22 15 الفيوم 21 10 بني سويف 22 10 المنيا 24 8 أسيوط 23 8 سوهاج 23 9 قنا 24 11 الأقصر

25 12 أسوان 25 12 أبوسمبل

25 10 الوادى الجديد

25 9 شلاتين 26 19 حلايب 25 19