لايف

درجات الحرارة اليوم الأحد 7-2-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 21 للعظمي 14 للصغري
عصام عميرة 2:02 ص, الأحد, 7 فبراير 21 2:02 ص, الأحد, 7 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الارصاد استقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة اليوم علي كافة الانحاء وتكون سمة هذا الاستقرار هو الشبورة المائية علي شمال البلاد تكون كثيفة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس في القاهرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وأفادت الهيئة بأن حالة الطقس على جنوب سيناء، دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

اقرأ أيضا  طقس غد الخميس.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة على القاهرة

الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 7-2-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 21 للعظمى والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 8.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25للعظمي و 12للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر

واضافت هيئة الارصد ان حالة البحر المتوسط اليوم خفيفة الى معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1 الى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

وتابع ان حالة البحر الاحمر تكون معتدلة وتصل ارتفاع الامواج اليوم بين 2 الى 1.5 متر مع حركة رياح شمالية شرقية.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2112
الإسكندرية2114
طنطا
2112
شبين الكوم2112
دمنهور2112
بلطيم
2212
مطروح
2013
السلوم
2110
سيوة227
بورسعيد
2014
دمياط
2014
الزقازيق
2113
الإسماعيلية
2112
السويس2113
العريش2013
رفح1913
رأس سدر
2213
نخل208
نويبع2216
طابا2015
كاترين166
الطور2317
شرم الشيخ2316
الغردقة
2315
مرسي علم2215
الفيوم2110
بني سويف2210
المنيا248
أسيوط238
سوهاج239
قنا2411
الأقصر
2512
أسوان2512
أبوسمبل
2510
الوادى الجديد
259
شلاتين2619
حلايب2519
درجت الحرارة اليوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

المال - خاص 12:45 ص, الأحد, 7 فبراير 21

حالة الطقس اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر.. استقرار في الأحوال الجوية

دعاء محمود 12:30 ص, الأحد, 7 فبراير 21

بسبب سلوكه المضطرب .. بايدن يخطط لمنع ترامب من تلقي تقارير استخباراتية

محمد عبد السند 10:53 م, السبت, 6 فبراير 21

تكدس الجثث في بوليفيا بفعل الموجة الثانية من فيروس كورونا

محمد عبد السند 10:17 م, السبت, 6 فبراير 21

وزيرة الصحة : 9 آلاف و397 طبيبًا دفعة 2019 أدوا الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب

المرسي عزت 8:14 م, السبت, 6 فبراير 21

طقس غد الأحد.. شبورة صباحًا والقاهرة تسجل 12 درجة صغرى

دعاء محمود 6:21 م, السبت, 6 فبراير 21