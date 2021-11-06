درجات الحرارة اليوم الأحد 7-11-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة المدن والمحافظات، لتشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا مائل للبرودة اخر الليل وفي الصباح الباكر على تلك الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد يسودها طقس حار نهارا ولطيف ليلا في اول الليل ومائلة للبرودة في اخرة، مع شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية.

وذكرت الأرصاد أن سرعة الرياح اليوم معتدلة على اغلب المدن، وتسجل سرعتها في القاهرة 13 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 12 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

كما تستقر حالة البحرين اليوم بشكل من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 2 متر.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 28 للعظمى، و19 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى، و18 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى، و20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة في الإسكندرية 28 للعظمى، و19 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى، و19 للصغرى، ومرسى مطروح 25 للعظمى، و18 للصغرى، وسيوة 26 للعظمى، و16 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في السلوم 25 للعظمى، و15 للصغرى، وبورسعيد 28 للعظمى، و21 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى، و18 للصغرى، والعريش 29 للعظمى، و19 للصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رفح 29 للعظمى، و18 للصغرى، ونخل 29 للعظمى، و17 للصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى، و21 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى، و18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في طابا 28 للعظمى، و20 للصغرى، وكاترين 25 للعظمى، و14 للصغرى، والطور 28 للعظمى، و21 للصغرى، وشرم الشيخ 32 للعظمى، و23 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة في الغردقة 31 للعظمى، و22 للصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى، و21 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى، و17 للصغرى، وبني سويف 30 للعظمى، و17 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في قنا إلى 33 للعظمى، و19 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى، و20 للصغرى، وأسوان 35 للعظمى، و21 للصغرى، وإدفو 35 للعظمى، و21 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى، و18 للصغرى.

نسبة الرطوبة اليوم

وأوضحت أن نسبة الرطوبة اليوم الاحد على القاهرة 86 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

ووجهت الأرصاد تحذير لسائقي المركبات بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق ولذا يرجي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولي.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: