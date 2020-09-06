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درجات الحرارة اليوم الأحد 6-9-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة المحسوسة اليوم فى القاهرة الكبري 40 درجة للعظمي و 26 للصغري وفقا لبيان درجات الحرارة اليوم الصدرة عن هيئة الارصاد الجوية
عصام عميرة 7:00 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20 7:00 ص, الأحد, 6 سبتمبر 20

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ترصد بوابة “المال” درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء المصرية، وفقا لمحطات الرصد التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل القاهرة الكبرى ومدن الوجة البحري درجات حرارة للعظمي 37 والصغري 24، وتصل الى 40 درجة فى بعض الاوقات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى، اليوم ، طقسا حارا رطبا نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدلا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقا لمحطات درجات الحرارة اليوم .

طقس السواحل وسيناء

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدلا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفا ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف الخبراء أن طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 6-9-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، والمحسوسة 40 للعظمي، و 26 صغرى، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، والمحسوسة 43 عظمى و 32 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30، والمحسوسة 42 عظمى و 31 صغرى.

وعلى دمنهور العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 40 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة فى الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمى و 30 صغرى.

محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمى و 27 صغرى، بينما تسجل الأقصر 45 للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمى و 29 صغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 90 للعظمى و 50 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 55 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغرى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3725
الإسكندرية3025
طنطا
3525
شبين الكوم3625
دمنهور3424
بلطيم
3124
مطروح
3025
السلوم
3123
سيوة3623
بورسعيد
3125
دمياط
3125
الزقازيق
3824
الإسماعيلية
3823
السويس3725
العريش3423
رفح3322
رأس سدر
3626
نخل3922
نويبع4030
طابا3825
كاترين3520
الطور3828
شرم الشيخ4131
الغردقة
4030
مرسي علم3828
الفيوم3925
بني سويف3925
المنيا4025
أسيوط4126
سوهاج4227
قنا4327
الأقصر
4529
أسوان4529
أبوسمبل
4227
الوادى الجديد
4627
شلاتين4026
حلايب3627

الرطوبة الجوية وتأثيرها على النباتات

تلعب الرطوبة النسبية دورا هاما فى العمليات الفسيولوجية للنباتات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح.

كما يقوم النبات بإمتصاص قطرات الماء الناتجة عن الضباب وبالتالى زيادة المحتوى المائى داخل النبات.

تأثير ارتفاع الرطوبة عن الحد الأعلى يعمل على:

١- تقليل معدل النتح(التبخر).

٢- غلق الثغور.

٣- انخفاض امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون.

٤-تقليل امتصاص المواد الغذائية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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