درجات الحرارة اليوم الأحد 6-9-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة المحسوسة اليوم فى القاهرة الكبري 40 درجة للعظمي و 26 للصغري وفقا لبيان درجات الحرارة اليوم الصدرة عن هيئة الارصاد الجوية

ترصد بوابة “المال” درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء المصرية، وفقا لمحطات الرصد التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل القاهرة الكبرى ومدن الوجة البحري درجات حرارة للعظمي 37 والصغري 24، وتصل الى 40 درجة فى بعض الاوقات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى، اليوم ، طقسا حارا رطبا نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدلا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقا لمحطات درجات الحرارة اليوم .

طقس السواحل وسيناء

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدلا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفا ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب سيناء فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف الخبراء أن طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 6-9-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، والمحسوسة 40 للعظمي، و 26 صغرى، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، والمحسوسة 43 عظمى و 32 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30، والمحسوسة 42 عظمى و 31 صغرى.

وعلى دمنهور العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23، والمحسوسة 40 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة فى الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمى و 30 صغرى.

محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمى و 27 صغرى، بينما تسجل الأقصر 45 للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمى و 29 صغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 90 للعظمى و 50 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 55 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغرى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 37 25 الإسكندرية 30 25 طنطا

35 25 شبين الكوم 36 25 دمنهور 34 24 بلطيم

31 24 مطروح

30 25 السلوم

31 23 سيوة 36 23 بورسعيد

31 25 دمياط

31 25 الزقازيق

38 24 الإسماعيلية

38 23 السويس 37 25 العريش 34 23 رفح 33 22 رأس سدر

36 26 نخل 39 22 نويبع 40 30 طابا 38 25 كاترين 35 20 الطور 38 28 شرم الشيخ 41 31 الغردقة

40 30 مرسي علم 38 28 الفيوم 39 25 بني سويف 39 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 27 قنا 43 27 الأقصر

45 29 أسوان 45 29 أبوسمبل

42 27 الوادى الجديد

46 27 شلاتين 40 26 حلايب 36 27

الرطوبة الجوية وتأثيرها على النباتات

تلعب الرطوبة النسبية دورا هاما فى العمليات الفسيولوجية للنباتات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح.

كما يقوم النبات بإمتصاص قطرات الماء الناتجة عن الضباب وبالتالى زيادة المحتوى المائى داخل النبات.

تأثير ارتفاع الرطوبة عن الحد الأعلى يعمل على:

١- تقليل معدل النتح(التبخر).

٢- غلق الثغور.

٣- انخفاض امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون.

٤-تقليل امتصاص المواد الغذائية.