درجات الحرارة اليوم الأحد 6-8-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد لتصل إلى 42 درجة على العاصمة، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة وشمال البلاد وحتى الجنوب، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلاً على جميع المدن، إذ تسهم ارتفاع الرطوبة فى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تعتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة 39 العظمى و27 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 34 للعظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 35 للعظمى و 25 للصغرى، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في نخل 39 العظمى و 19 الصغرى، والفيوم 42 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 26 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 39 للعظمى و 27 صغرى، والزقازيق 39 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 35 العظمى و 26 الصغرى، والمنيا 43 للعظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بني سويف

وتصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 42 العظمى و 26 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى، وبنها 39 العظمى و 27 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 26 الصغرى، و طنطا 38 العظمى و 27 الصغرى، وسيوة 43 للعظمى و 25 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى أبو سمبل 43 العظمى و29 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، والطور 39 العظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 40 درجة و27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 39 العظمى و26 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 27 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 30 الصغرى، والسويس 40 العظمى و 26 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في السلوم 34 العظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 38 العظمى و 26 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، ورفح 36 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة فى كفر الشيخ

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 42 للعظمى و 30 صغرى، وكفر الشيخ 38 العظمى و 27 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 27 الصغرى.

كما تبلغ في دمياط 35 العظمى و26 الصغرى، وأبو رماد 41 العظمى و29 الصغرى ، ومرسى مطروح 32 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 30 الصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد، ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: