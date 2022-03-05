درجات الحرارة اليوم الأحد 6-3-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة الانحاء؛ ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء. كما يسود طقس دافىء على السواحل الغربية حار على جنوب البلاد نهارا، وطقس شديد…

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة الانحاء؛ ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

كما يسود طقس دافىء على السواحل الغربية حار على جنوب البلاد نهارا، وطقس شديد البرودة ليلا علي جميع المدن.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع الأرصاد ان تسجل درجات الحرارة اليوم علي مدن القاهرة الكبرى غدا ٢٧ درجة مئوية والسواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية وشمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٣٦ درجة مئوية.

كما تبقى الظاهرة المؤثرة هى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتوقع أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد إلى (٥٠:٤٠ كم/س) السواحل الشمالية وسيناء (٧٠:٦٠كم/س).

وتبقي الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي كافة الأنحاء، وتسجل فى القاهرة 27 للعظمى، و12 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى، و12 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في دمنهور 25 للعظمى، و12 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى، و12 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 22 للعظمى، و12 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى، و11 للصغرى.

و تبلغ في مطروح 20 للعظمى، و13 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى، و11 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى شرم الشيخ 29 للعظمى، و17 للصغرى، والغردقة 30 للعظمى، و17 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ علي مرسى علم 30 للعظمى، و17 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى، و11 للصغرى، والإسماعيلية 30 للعظمى، و12 للصغرى، والسويس 30 للعظمى، و12 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم علي العريش 30 للعظمى، و13 للصغرى، ورفح 29 للعظمى، و12 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى نويبع إلى 32 للعظمى، و18 للصغرى، وطابا 29 للعظمى، و16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في بني سويف 30 للعظمى، و11 للصغرى، والمنيا 31 للعظمى، و12 للصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى، و15 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى أسوان 36 للعظمى، و16 للصغرى، والأقصر 35 للعظمى، و15 للصغرى، وإدفو 36 للعظمى، و16 للصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي جميع المدن والمحافظات: