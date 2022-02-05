لايف

درجات الحرارة اليوم الأحد 6-2-2022 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى اسوان 22 للعظمي
عصام عميرة 1:31 ص, الأحد, 6 فبراير 22 1:31 ص, الأحد, 6 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع الأرصاد وفق درجات الحرارة اليوم الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع الأرصاد طقس مائل للبرودة نهاراعلى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس ليلا تكون شديدة البرودة ليلا على كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تعتدل حركة الرياح على أغلب المدن وتسجل 8 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 12 عقدة، وجنوب الصعيد 11 عقدة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-2-2022 فى مصر

واوضحت الأرصاد، ان درجات الحرارة اليوم على القاهرة 18 للعظمى و 10 للصغرى، ودمنهور 18 للعظمى و 10 للصغرى، وبلطيم 18 للعظمى و 10 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 18 للعظمى و 11 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و 10 للصغرى، ومرسى مطروح 19 للعظمى و 9 للصغرى.

 وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السلوم 19 للعظمى و 9 للصغرى، ، والمنصورة 18 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 20 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتتوقع ان تسجل فى شرم الشيخ 21 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 11 للصغري، وطابا 16 للعظمي و 11 للصغري.

اقرأ أيضا  الأرصاد: استمرار تدفق السحب الممطرة على القاهرة والدلتا

وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد 18 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 19 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 18 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 19 للعظمي و 7 للصغري.

وتصل فى اسوان 22 للعظمي و 9 للصغري، وادفو 22 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 13 للصغري.

اقرأ أيضا  مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 24 آخرين.. نتائج ضربات الداخلية في استهداف البؤر الإجرامية

وتبلغ درجة الحرارة فى قنا 21 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 9 للصغري، وشلاتين 24 للعظمي و 12 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع الأرصاد ان حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، والبحر الاحمر يكون معتدل على مدار اليوم بارتفاع امواج تصل الى 2 متر، وحركة رياح شمالية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

ملحمة بلا أبطال.. وفاة الطفل ريان

المال - خاص 10:57 م, السبت, 5 فبراير 22

لحظات إخراج الطفل ريان وانتظار والديه أمام النفق تلفت الأنظار (فيديو)

المال - خاص 10:46 م, السبت, 5 فبراير 22

إخراج الطفل ريان وقلق بالغ حول وضعه الصحي

المال - خاص 10:44 م, السبت, 5 فبراير 22

إيجابية 1199 حالة.. فحص تعاطي المخدرات لـ 24.3 ألف سائق خلال يناير

أماني عوض 7:13 م, السبت, 5 فبراير 22

الطفل ريان .. فريق الإنقاذ وصل إليه وتدخل طبي عاجل لإنعاشه

المال - خاص 7:05 م, السبت, 5 فبراير 22

زائرو الأهرامات يرون الضلع الجنوبي لهرم خوفو الأكبر كاملا لأول مرة منذ عقود

دعاء محمود 6:50 م, السبت, 5 فبراير 22