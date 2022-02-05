درجات الحرارة اليوم الأحد 6-2-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد وفق درجات الحرارة اليوم الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع الأرصاد طقس مائل للبرودة نهاراعلى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس ليلا تكون شديدة البرودة ليلا على كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تعتدل حركة الرياح على أغلب المدن وتسجل 8 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 12 عقدة، وجنوب الصعيد 11 عقدة.

واوضحت الأرصاد، ان درجات الحرارة اليوم على القاهرة 18 للعظمى و 10 للصغرى، ودمنهور 18 للعظمى و 10 للصغرى، وبلطيم 18 للعظمى و 10 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 18 للعظمى و 11 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و 10 للصغرى، ومرسى مطروح 19 للعظمى و 9 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السلوم 19 للعظمى و 9 للصغرى، ، والمنصورة 18 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 20 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتتوقع ان تسجل فى شرم الشيخ 21 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 11 للصغري، وطابا 16 للعظمي و 11 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد 18 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 19 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 18 للعظمي و 8 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 19 للعظمي و 7 للصغري.

وتصل فى اسوان 22 للعظمي و 9 للصغري، وادفو 22 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى قنا 21 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 9 للصغري، وشلاتين 24 للعظمي و 12 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع الأرصاد ان حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، والبحر الاحمر يكون معتدل على مدار اليوم بارتفاع امواج تصل الى 2 متر، وحركة رياح شمالية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: