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درجات الحرارة اليوم الأحد 6-12-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 23 درجة للعظمي و 12
عصام عميرة 12:11 ص, الأحد, 6 ديسمبر 20 12:11 ص, الأحد, 6 ديسمبر 20

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يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، دافئ على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً ، وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية ودرجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 22 درجة للعظمي و14 للصغري.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن شمال البلاد تشهد طقس بارد و شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلاً، مع حركة رياح معتدلة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على (سيدى برانى -السلوم-مطروح-الفرافرة-الوحات البحرية).

وحذرت هيئة الارصاد الجوية ، من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 6-12-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

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وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط  خفيف الى معتدلة  طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

البحر الأحمر اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدلة  وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.75 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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المدينةالعظميالصغري
القاهرة2214
الإسكندرية2312
طنطا
2213
شبين الكوم2213
دمنهور2313
بلطيم
2214
مطروح
2211
السلوم
2210
سيوة2208
بورسعيد
2115
دمياط
2215
الزقازيق
2312
الإسماعيلية
2210
السويس2212
العريش2112
رفح2012
رأس سدر
2312
نخل2205
نويبع2316
طابا2113
كاترين1506
الطور2513
شرم الشيخ2516
الغردقة
2413
مرسي علم2315
الفيوم2211
بني سويف2210
المنيا2210
أسيوط2313
سوهاج2311
قنا2412
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2513
الوادى الجديد
259
شلاتين2818
حلايب2620
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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