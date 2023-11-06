درجات الحرارة اليوم الأحد 6-11-2023 في مصر

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الإثنين على جميع المدن، ليحل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد بعض المناطق أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

أعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتصل على القاهرة 32 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و18 الصغرى، وأسيوط 34 العظمى و18 الصغرى، وشرم الشيخ 34 العظمى و23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و20 الصغرى، وطنطا 31 العظمى و21 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و17 صغرى، ودمياط 28 العظمى و22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 32 العظمى و 20 الصغرى، وسفاجا 33 العظمى و 21 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و14 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 19 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العريش 30 العظمى و 19 الصغرى، وسوهاج 35 العظمى و 20 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و21 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 18 الصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و 20 الصغرى، ونخل 29 العظمى و 15 الصغرى، والمنيا 33 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بنها

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 37 العظمى و 23 الصغرى، بنها 32 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 32 العظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في حلايب 29 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 32 العظمى و 20 الصغرى ، ودمنهور 30 للعظمى و 20 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 22 الصغرى.

كما تصل في درجة الحرارة في، مدينة 6 أكتوبر 32 العظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 21 صغرى، ورفح 29 العظمى و 18 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 20 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 32 للعظمى و 21 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و 22 الصغرى، وقنا 37 العظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى، وبني سويف 33 العظمى و 20 الصغرى، والطور 31 العظمى و 21 الصغرى، وأبو رماد 31 العظمى و 24 الصغرى.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المدن: