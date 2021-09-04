درجات الحرارة اليوم الأحد 5-9-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم الاحد، لتستمر في الانخفاض بمعدلات طفيفة، وتسجل في القاهرة 33 للعظمي و 25 للصغري، مع طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري نهارا ومعتدل ليلا، ونشاط لحركة الرياح على تلك الانحاء

وأضافت الارصاد الجوية ان السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة نهارا و معتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد ان حركة الرياح اليوم تسجل في القاهرة 16 عقدة، فيما ترتفع الى 18 عقدة على السواحل الشمالية، وتبلغ في الصعيد 17 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وترصد بوابة “المال” الالكترونية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم وتسجل في القاهرة 33 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع الى 35 درجة للمحسوسة، فيما تسجل في وشبين الكوم 34 للعظمي و26 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و24 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و24 للصغري، ومرسي مطروح 29 للعظمي و24 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى بورسعيد 31 للعظمي و26 للصغري، والسويس 33 للعظمي و25 للصغري، والعريش 31 للعظمي و25 للصغري، والإسماعيلية 34 للعظمي و24 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى رأس سدر 34 للعظمي و24 للصغري، وطابا 34 للعظمي و25 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و22 للصغري، والطور 34 للعظمي و22 للصغري.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ

وتابعت الارصاد أن درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 38 للعظمي و29 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و28 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و28 للصغري.

وتتوقع ان تسجل في الفيوم 34 للعظمي و25 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و23 للصغري، وأسيوط 36 للعظمي و23 للصغري، وقنا 41 للعظمي و26 للصغري، والأقصر 42 للعظمي و26 للصغري، وأسوان 42 للعظمي و30 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 39 للعظمي و27 للصغري، وشلاتين 41 للعظمي و28 للصغري، وحلايب 38 للعظمي و27 للصغري، ورفح 30 للعظمي و24 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل نسبة الرطوبة فى القاهرة إلى 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: