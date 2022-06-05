درجات الحرارة اليوم الأحد 5-6-2022 فى مصر

تتوقع الارصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن، وتصل فى القاهرة 36 للعظمي، مع طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على كافة الانحاء المصرية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 36 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 21 للصغري، شبين الكوم 36 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 29 للعظمي و 22 لصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 20 للصغري، وسيوة 36 للعظمي و 19 للصغري، وبورسعيد 28 للعظمي و 22 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى الزقازيق 36 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 232 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 30 للعظمي 21 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى نويبع 37 للعظمي و 23 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 2 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 17 للصغري، والطور 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجات الحرارة فى بني سويف 38 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 25 للصغري.

واضافت الارصاد ان درجة الحرارة اليوم فى الاقصر 42 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 42 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و 23 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية: