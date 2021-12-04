درجات الحرارة اليوم الأحد 5-12-2021 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد المحافظات المصرية، ليسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.بارد على كافة الأنحاء ليلا.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

وتتوقع الارصاد، سقوط امطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (٣.٥:٢.٥)متر.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على الجميع المدن، وتصل على القاهرة 21 للعظمي و14 للصغري، ووادي النطرون 21 للعظمي و14 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و14 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وذكرت أن درجات الحرارة على الإسكندرية 21 للعظمي و14 للصغري، وطنطا 21 للعظمي و14 للصغري، ومرسي مطروح 21 للعظمي و13 للصغري، والسلوم 21 للعظمي و13 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة على بورسعيد 21 للعظمي و16 للصغري، ودمياط 21 للعظمي و14 للصغري، والمنصورة 21 للعظمي و14 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العريش 22 للعظمي و13 للصغري، ورفح 21 للعظمي و13 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى السويس إلى 22 للعظمي و14 للصغري، ورأس سدر 22 للعظمي و12 للصغري، ونويبع 24 للعظمي و15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 21 للعظمي و14 للصغري، شرم الشيخ 28 للعظمي و17 للصغري، والغردقة 27 للعظمي و16 للصغري، ومرسي علم 27 للعظمي و16 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى الفيوم 21 للعظمي و10 للصغري، والمنيا 21 للعظمي و10 للصغري، وأسيوط 21 للعظمي و9 للصغري، وسوهاج 22 للعظمي و10 للصغري، وقنا 24 للعظمي و11 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وأضافت أن درجة الحرارة فى أسوان 27 للعظمي و13 للصغري، وإدفو 27 للعظمي و13 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و11 للصغري، وحلايب 27 للعظمي و18 للصغري، ورأس حدربة 27 للعظمي و18 للصغري.

نشاط للرياح

وتتوقع الارصاد، نشاط لحركة الرياح بشكل مثير للرمال والأتربة على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتصل سرعتها فى القاهرة إلى 17 عقدة، والسواحل الشمالية 26 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: