درجات الحرارة اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، ليحل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يحل طقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة رعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 31 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 21 الصغرى، والعلمين 31 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 21 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 20 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بنها 31 العظمى و 22 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 21 الصغرى، وسفاجا 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رفح 29 العظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى، وسوهاج 35 العظمى و 21 الصغرى، والمنصورة 30 العظمى و22 الصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في دمنهور 30 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 33 العظمى و24 الصغرى، وقنا 36 العظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في كاترين 25 العظمى و13 الصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 36 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 32 العظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 32 العظمى و 21 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسيوط

كما تصل في الزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى، وأسيوط 34 العظمى و 19 الصغرى، 6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 22 صغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 22 الصغرى، والطور 30 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 29 العظمى و 16 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و22 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: