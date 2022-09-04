درجات الحرارة اليوم الأحد 4-9-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد، طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد وتنشط الرياح نسبيا لتعطي شعور أفضل بحرارة الجو خاصة أوقات المساء، و تتراوح درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة خلال الفترة القادمة ما بين 33 : 34 درجة؛ وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر كما ترتفع الأمواج نسبيا على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير كافة درجات الحرارة اليوم على المدن، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، كفر الشيخ 33 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم على مدينة 6 أكتوبر 35 للعظمى والصغرى 24، ودمنهور 33 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى مرسى مطروح

وذكرت أن مرسي مطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 34 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 31 للعظمى و 26 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم بالعريش 31 للعظمى و 23 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 29 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 27 للصغرى.

وتابعت: إن درجة الحرارة اليوم فى بنى سويف 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 23 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 26 للصغرى.

والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 27 للصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الصعيد

وتصل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 38 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس حدربة 36 للعظمى و 26 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 44 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 27 للصغرى،

حالة البحر المتوسط

وتصل البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر، كما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتجاوز 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: