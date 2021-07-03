درجات الحرارة اليوم الأحد 4-7-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع طفيف في درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، معتدل رطب ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبري والوجة البحريي، وتكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، مع ارتفاع الرطوبة بقيم من 2 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة فى القاهرة

وقالت هيئة الارصاد ان درجات الحرارة اليوم تسجل في القاهرة 37 لعظمي و 25 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 24 للصغري، الاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن طقس اليوم على السواحل الشمالية مائلة للحرارة رطبة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وذكرت الأرصد الجوية ان مدن الصعيد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، مع نشاط لحرمة الرياح على شمال الصعيد وتصل سرعتها الى 19 عقدة، وتسجل في الجنوب 14 عقدة.

درجات الحرارة اليوم

وننشر درجات الحرارة اليوم بشكل مفصل على كافة المدن، وتبلغ فى القاهرة الدرجة العظمى 37 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ووادي النطورن 34 للعظمي و 24 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28 درجة للصغري، والطور 35 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل في دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 21 درجة، وبلطيم 31 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة في اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وتسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ارتفاع كبير في درجة الحرارة على مناطق كثيرة من العالم

تتوقع الأرصاد ارتفاع كبير في درجة الحرارة لم يشهده الارشيف المناخي في غرب ووسط الولايات المتحدة وكندا حيث سجلت مدينة ليتون الكندية درجة حرارة تقترب من 50 درجة وهي لم تصل الي هذه الدرجة من قبل وقد كانت اقصي درجة لها هي 45 وأدى هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الي حرق 90% من القرية وفاة مئات الاشخاص.

وصيف شديد الحرارة تشهده دوله الكويت حيث سجلت درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة لتصبح اعلي درجة حرارة في العالم.

ووصل الارتفاع ايضا الي جمهورية مصر العربية ولكن لم تتجاوز درجات الحرارة المسجلة علي شمال مصر حاجز 40 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ووجود البحر المتوسط الذي يعمل علي انخفاض درجة حرارة الكتل الهوائيه المؤثرة والنابعة من منخفض الهند الموسمي بينما ارتفعت علي جنوب البلاد ولكن مع نسب رطوبه اقل.

وذكرت الارصاد ان هذا الأمر يشهده العالم سنوياً مع دخول فصل الصيف فى شهر يونيو حتى أوقات مبكرة من الخريف من كل عام بسبب الكتل الهوائيه الموسمية التي تؤثر علي مناطق كثيرة من العالم وخاصة وسط القارات.