درجات الحرارة اليوم الأحد 4-6-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، طقس حار مشمس نهارا وفق درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن، وتصل في القاهرة 33 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة فى القاهرة 33 العظمى و 21 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و22 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و25 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 25 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في المنيا 37 للعظمى و24 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و28 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و21 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و27 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 37 العظمى و 26 للصغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و 18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أسوان 45 للعظمى و 29 الصغرى، ونخل 34 العظمى و18 الصغرى، وطابا 34 للعظمى و 24 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في السويس 33 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 23 صغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة في الغردقة 40 للعظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في طنطا 33 العظمى و 21 الصغرى، والسلوم 26 العظمى و 19 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في المنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، ورفح 27 العظمى و 20 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة في بورسعيد 26 العظمى و 21 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 14 الصغرى، والعريش 27 العظمى و 20 للصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى،

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 22 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: