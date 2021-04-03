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درجات الحرارة اليوم الأحد 4-4-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 25 للعظمى و 13 لللصغرى
عصام عميرة 1:39 ص, الأحد, 4 أبريل 21 1:39 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من اليوم الـحد علي كافة الأنحاء بسب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية ويستمر الارتفاع إلى نهاية الأسبوع بقيم تتراوح من ٣ لـ٨ درجات مئوية ، إذ أنه من المتوقع ان تسجل درجه الحرارة على القاهرة ٢٧ درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس أجواء معتدلة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، مع اعتدال في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء ليلا، وتتأثر غرب البلاد (مطروح والسلوم ) بنشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية لطيفة نهارًا، فيما تكون معتدلة على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من أقصي غرب البلاد.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 4-4-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 10 درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 14  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2712
الإسكندرية2513
طنطا
2612
شبين الكوم2711
دمنهور2612
بلطيم
2412
مطروح
2613
السلوم
2711
سيوة2610
بورسعيد
2213
دمياط
2212
الزقازيق
2712
الإسماعيلية
2511
السويس2511
العريش2212
رفح2113
رأس سدر
2612
نخل226
نويبع2717
طابا2514
كاترين226
الطور2916
شرم الشيخ2818
الغردقة
2814
مرسي علم2615
الفيوم279
بني سويف289
المنيا2810
أسيوط2810
سوهاج2911
قنا3011
الأقصر
3014
أسوان3115
أبوسمبل
3114
الوادى الجديد
3010
شلاتين2918
حلايب2519
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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