درجات الحرارة اليوم الأحد 4-12-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن للدرجة الصغرى والعظمى، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر و معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد و لطيف على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الرئيسية والزراعية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري وتمتد الى مدن القناة، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم بسرعة 16 عقدة، وتعتدل الرياح على باقي المدن.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 23 للعظمى و 14 للصغرى، والعاصمة الادارية 23 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 27 للعظمى و 20 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 22 للعظمى 15 للصغرى، و بنها 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 13 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى، و السلوم 20 للعظمى و 12 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى مدينة العلمين الجديدة 22 للعظمى و 14 للصغرى، ومطروح 21 للعظمى و 12 للصغرى، و السلوم 20 للعظمى و 12 للصغرى، و سيوة 22 للعظمى و 8 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 22 للعظمى و 15 للصغرى، و الإسماعيلية 24 للعظمى و 12 للصغرى، و قنا 26 للعظمى و 13 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى رأس سدر 26 للعظمى و 16 للصغرى، و نخل 21 للعظمى و 4 للصغرى، و حلايب 26 للعظمى و 20 للصغرى،

كما تصل درجة الحرارة شرم الشيخ 26 للعظمى و 18 للصغرى، و الغردقة 26 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 23 للعظمى و 10 للصغرى، و بني سويف 23 للعظمى و 10 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى المنيا 23 للعظمى و 10 للصغرى، و وأسيوط 23 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 24 للعظمى و 11 للصغرى،

وتبلغ مؤشرات درجة الحرارة اليوم فى أسوان 27 للعظمى و 14 للصغرى، و الوادي الجديد 25 للعظمى و 8 للصغرى، و أبوسمبل 26 للعظمى و 14 للصغرى، وأبو رماد 26 للعظمى و 20 للصغرى.

حالة البحر الاحمر

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر الأحمر تسجل اعتدال على مدار اليوم بارتفاع أمواج يصل الى 2.25 متر، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر وحركة رياح شمالية شرقية.

ونرصد في التقرير مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن والمحافظات المصرية: