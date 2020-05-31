درجات الحرارة اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر

تسجل القاهرة درجات حرارة اليوم تصل الى 30 درجة للعظمي و 29 للصغري وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية لبيان طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر، وتسجل القاهرة 30 درجة للعظمى و 19 للصغرى.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة اليوم.

وعلى السواحل الشمالية فالطقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

كتلة هوائية قادمة من البحر المتوسط

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 31-5-2020.

درجات الحرارة فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 30 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 30، والغردقة الصغرى 20 والعظمى 29، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: