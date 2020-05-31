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درجات الحرارة اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر

تسجل القاهرة درجات حرارة اليوم تصل الى 30 درجة للعظمي و 29 للصغري وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية لبيان طقس اليوم
عصام عميرة 7:00 ص, الأحد, 31 مايو 20 7:00 ص, الأحد, 31 مايو 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر، وتسجل القاهرة 30 درجة للعظمى و 19 للصغرى.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة اليوم.

وعلى السواحل الشمالية فالطقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

كتلة هوائية قادمة من البحر المتوسط

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الأحد 31-5-2020.

درجات الحرارة فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 30 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 30، والغردقة الصغرى 20 والعظمى 29، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3019
الاسكندرية2618
طنطا
2819
شبين الكوم2818
دمنهور2719
بلطيم
2519
مطروح
2417
السلوم
2916
سيوة3217
بورسعيد
2318
دمياط
2319
الزقازيق
2919
الإسماعيلية
2916
السويس2817
العريش2417
رفح2418
رأس سدر
2720
نخل2712
نويبع3122
طابا2817
كاترين2613
الطور2721
شرم الشيخ3019
الغردقة
2920
مرسي علم3124
الفيوم3218
بني سويف3218
المنيا3218
أسيوط3319
سوهاج3420
قنا3621
الأقصر
3723
أسوان3725
أبوسمبل
3724
الوادى الجديد
3422
شلاتين3225
حلايب3026
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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