درجات الحرارة اليوم الأحد 31-10-2021 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية وفق درجات الحرارة اليوم فرص سقوط الأمطار علي المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال ساعات الليل و فجر اليوم الاحد بسبب زيادة نسبةالرطوبة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا.

كما تشهد محافظة مطروح وظهيرها الصحراوي أمطار غزيرة ورعدية، وأمطار خفيفة على محافظة القاهرة، وتسجل نسبة الرطوبة على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان نسبة الرطوبة اليوم تسجل على شمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تتعرض الاسكندرية لتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الساعة القادمة، وفق صورة القمر الصناعى السحب الرعدية الممطرة على الضبعة، و تتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت الأرصاد الجوية ان مدن جنوب البلاد وجنوب سيناء يسودها طقس حار نهارا ولطيف ليلا مائل للبرودة فى اخر الليل.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتصل فى القاهرة تسجل 29 للعظمي و 19 للصغري، و دمنهور 28 للعظمي و 19 للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية تبلغ 28 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى مرسي مطروح 27 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 30 للعظمي و 22 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم فى السويس 29 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري،

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة فى الاسماعيلية 29 للعظمي و 19 للصغري، والسلوم 27 للعظمي و 14 للصغري، ونويبع 30 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 32 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى اسيوط 32 للعظمي و 18 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 18 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 37 للعظمي و 21 للصغري، والأقصر 36 للعظمي و 18 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 17 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 21 للصغري.

ونعرض تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية: