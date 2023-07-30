درجات الحرارة اليوم الأحد 30-7 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم الأحد، لتشهد طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 35 العظمى و24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 32 للعظمى و 23 للصغرى، أسوان 42 العظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم الأقصر 42 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السلوم 33 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 31 الصغرى.

وتابعت ان درجة الحرارة اليوم فى السويس 36 العظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى مدينة الطور 37 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 38 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى الزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 23 الصغرى،والمنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في نخل 37 العظمى و19 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 22 الصغرى.

وتتوقع الارصاد، أن درجة الحرارة في العريش 34 العظمى و 24الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة فى رأس غارب 40 العظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و28 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، 6 أكتوبر 36 العظمى و24 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سوهاج 39 للعظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و24 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 35 العظمى و 24 الصغرى .

وتصل درجة الحرارة في طنطا 35 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 42 للعظمى و 31 صغرى، وأبو رماد 40 العظمى و30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 36 العظمى و 25 للصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل في الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، ورفح 33 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و24 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى.

كما تنشط الرياح علي القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، فيما تعتدل علي باقي الانحاء.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن: