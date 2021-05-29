درجات الحرارة اليوم الأحد 30-5-2021 فى مصر

ترصد بوابة “المال” كافة تفاصيل درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مختلف المحافظات المصري، وتصل درجة الحرارة اليوم الاحد على القاهرة 35 للعظمي و 21 للصغري، والاسكندرية 32 للعظمي و 22 للصغري، و العريش 31 للعظمي و 19 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري، ولطيف ليلا، مع حركة رياح معتدلة تصل سرعتها الى 13 عقدة اتجاة شمالية شرقية، وتسجل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري 60 للعظمي و 25 للصغري.

الطقس في السواحل

كما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية مثيرة للأتربة قد تصل لحد العاصفة، وتسجل حركة الرياح 18 عقدة اتاجة جنوبية شرقية، وتبلغ الرطوبة عليها 80للعظمي و 40 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وطقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا، والرياح معتدلة، مع أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في مدن الصعيد

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، ان يسود طقس على مدن شمال الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، وتسجل سرعة الرياح 12 عقدة اتاجة شمالية جنوبية.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 30-5-2021.

درجات الحرارة

وننشر كافة درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، وطنطا 33 للعظمي و 21 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على شرم فالشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26 درجة، والسلوم 38 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 21 للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم، علي دمنهور العظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 41 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و23 للصغرى، وتصل في الأقصر 40 للعظمي و24 للصغري، وعلى سوهاج العظمي 39 والصغري 23 درجة.

الرطوبة اليوم

واوضحت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم الاحد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 60 للعظمي و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

كما تسجل حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

ما هو منخفض الهند الموسمي؟

منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا و أفريقيا و أوروبا يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو و يوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام و تركيا ومصر.

ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر و يتلاشى تماما في أكتوبر، و يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة ا في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر.

قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار، وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر الي ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.