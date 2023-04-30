درجات الحرارة اليوم الأحد 30-4 -2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، ليشهد طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد طقس مائل للبرودة ليلا علي جميع المدن والانحاء، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 13عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد، اعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5الى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي، و اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5إلى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 25 العظمى و15 الصغرى، والغردقة 28 للعظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 24 للعظمى و 15 الصغرى، والعريش 22 العظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 22 للعظمى و16 للصغرى، والسويس 25 للعظمى و 16 صغرى، وطابا 22 للعظمى و 18 الصغرى، وأسيوط 26 العظمى و 15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بنها 25 العظمى و 15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 25 للعظمى و 15 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و21 صغرى.



وتبلغ في العلمين الجديدة 22 للعظمى و 16 للصغرى، وأسوان 30 للعظمى و 19 الصغرى، والسلوم 22 العظمى و 15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في مرسي مطروح 21 العظمى و16 الصغرى، وسيوة 26 للعظمى و 13 صغرى، ونخل 22 العظمى و7 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في مرسى علم 28 للعظمى و 19 الصغرى، والأقصر 30 العظمى و18 الصغرى، والمنيا 26 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ في رفح 22 العظمى و 12 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 15 للصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 21 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 23 العظمى و15 الصغرى، والزقازيق 25 العظمى و 15 الصغرى، وبني سويف 26 العظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة على الإسماعيلية 26 العظمى و14 للصغرى، وشرم الشيخ 28 للعظمى و 20 الصغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة في طنطا

وأشارت الأرصاد، الى أن درجة الحرارة اليوم في طنطا 24 العظمى و 15 الصغرى، والطور 27 العظمى و 19 للصغرى، وكاترين 20 العظمى و5 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 24 العظمى و16 الصغرى، وبورسعيد 22 العظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربة 26 العظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في ، والفيوم 26 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 26 العظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 14 الصغرى.

كما تبلغ في شبين الكوم 25 للعظمى و 15 صغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و16 الصغرى، وسوهاج 27 للعظمى و 16 للصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: