درجات الحرارة اليوم الأحد 3-9-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، وتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على بعض المناطق فى القاهرة الكبري والسواحل الغربية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على مايقرب من 40 مدينة ومحافظة، وتبلغ فى القاهرة 33 العظمى و 24 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأعلنت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و23 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 39 للعظمى و 30 صغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 صغرى، والأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الوادى الجديد 39 للعظمى و24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 22 الصغرى، والطور 33 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى سيوة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سيوة 34 للعظمى و 22 صغرى، وبنها 33 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في رأس حدربة 36 العظمى و 28 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى طابا 32 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو رماد 35 العظمى و18 الصغرى، ونخل 32 العظمى و 19 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى دمنهور

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في دمنهور 33 للعظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 34 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى 24 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى 29 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة اليوم في طنطا 33 العظمى 23 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 24 ، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 25 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 24 الصغرى.

كما تتراوح حالة تغيير البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن: